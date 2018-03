Performance record pour UniHA en 2016 : 3,286 milliards d'euros d'achats et 124,37 millions d'euros de gains sur achat

UniHA a préparé activement son propre renouvellement en 2016. Dans l'élan de la création des Groupements hospitaliers de territoire (GHT), les achats sont maintenant clairement identifiés comme étant décisifs pour contribuer au retour à l'équilibre des hôpitaux publics ; UniHA s'est imposé comme l'un des principaux contributeurs à la mise en place de ces GHT.La perspective de nouvelles synergies fortes entre les établissements membres des GHT laisse entrevoir de nouvelles pistes de performances qu'UniHA entend saisir et dont bénéficieront les hospitaliers. UniHA se réinvente aujourd'hui autour des trois leviers de la performance achat : massification, resserrement des références et bon usage, optimisation des processus achat.(1) Gains sur achat : différence entre le prix unitaire de l'ancien contrat et celui du nouveau contrat, croisée avec les quantités prévi­sionnelles au moment de la conclusion du contrat. On peut également déterminer un gain sur achat en se comparant avec les conditions faites à un autre hôpital pour des produits et services identiques.