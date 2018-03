Parution : « La Schizophrénie. Idées reçues sur une maladie de l’ existence »

Schizophrénie : tout le monde a déjà entendu ce terme qui est passé dans le langage courant sans que l’on sache précisément ce qu’il recouvre. Rien d’étonnant d’ailleurs, car la plupart des travaux sur la schizophrénie revêtent d’emblée un caractère spécialisé.



Cet ouvrage se propose de répondre aux questions les plus simples que le public se pose à propos d’une maladie qu’il sait grave et stigmatisante : à quels signes reconnaît-on la schizophrénie ? quels sont les causes, les traitements ? que peut faire l’entourage pour aider le patient ? et pour le patient lui-même, comment vivre avec cette maladie ?



Bernard Granger et Jean Naudin mettent en commun leur expérience de praticiens et d’enseignants pour analyser les mécanismes de cette maladie mentale et en détailler les traitements.