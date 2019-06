Parlons d’urgences ! L’éclairage des spécialistes urgentistes de Vivalto Santé, 3ème groupe hospitalier privé français

Avec 12 services d’urgences et 6 services d’accueil non programmés parmi ses 31 cliniques, le groupe Vivalto Santé a fait des urgences une priorité. Plus d’un établissement du groupe sur deux s’investit dans le service des urgences. Un ratio fort, en accord avec les valeurs de bienveillance, d’écoute et de proximité que le groupe Vivalto Santé entretient avec ses patients mais également avec ses médecins, toujours au cœur des décisions. Le plus gros service d’urgences du groupe est le Centre Hospitalier Privé de l’Europe à Rouen, avec plus de 43 000 fréquentations par an.



La montée en charge progressive des flux pour pallier la carence de la médecine de ville se constate notamment le soir et le week-end. En réponse à ce phénomène, des structures alternatives se mettent en place en parallèle pour garantir un accès aux soins pour tous. « Afin de proposer une alternative aux cabinets libéraux, nous avons ouvert en Bretagne des services d’accueil non programmés, à Avranches, Dieppe, Vire et d’ici la fin de l’année à Saint-Malo, Morlaix et Dinan. Ces espaces spécifiques ont la même configuration qu’un service des urgences, mais ils ne sont pas ouverts 24h/24 7j/7. On peut s’y rendre du lundi au samedi matin, sans rendez-vous, comme dans un cabinet de garde, pour une consultation », explique le docteur Emmanuel Briquet.