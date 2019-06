Paris Healthcare Week : le grand rendez-vous annuel de la santé devient SantExpo

1965. La Fédération hospitalière de France crée l'événement en lançant des Assises. Devant l'accueil réservé, la manifestation prend la forme d'un salon : c'est la naissance - en 1985 - d'HopitalExpo bientôt suivi par GerontHandicapExpo et Health-ITExpo.



Depuis 50 ans, l'événement fédéral s'est développé, transformé, rassemblé aussi... pour ne plus former - en 2013 - qu'une manifestation unique annuelle.



Aujourd'hui, avec des attentes de plus en plus fortes liées à ce grand rendez- vous et avec des publics de plus en plus variés ( près de 900 exposants, plus de 30 000 visiteurs et 350 conférences & agoras ...), la FHF insuffle une nouvelle dynamique en proposant une nouvelle marque. La marque d'une nouvelle étape, d'une nouvelle ambition.