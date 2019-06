Paris Healthcare Week 2019 : un bilan positif pour cette nouvelle édition

Le Salon International Santé et Innovation de la Fédération hospitalière de France (FHF) et le Salon Infirmier organisés par Paris Healthcare Week qui s’est tenu du 21 au 23 mai à Paris, Porte de Versailles, a réuni plus de 850 exposants dont plus de 40 % de nouveaux venus pour répondre aux enjeux des secteur de la santé et du médico-social. Toujours plus nombreux d’année en année, ils ont été extrêmement satisfaits de l’affluence et de la qualité des visiteurs, dont beaucoup de nouveaux prospects français et internationaux et des décideurs et acheteurs de haut niveau.



Cette année mettait l’innovation en santé à l’honneur à l’heure de la réforme du système de santé français : l’innovation organisationnelle, innovation médicale, innovation des techniques, innovation des nouvelles technologies… car les établissements de santé et en premier lieu, l’hôpital, sont des lieux d’expérimentation, au cœur des territoires.



Après trois jours extrêmement riches en rencontres, échanges et innovations, les salons ont une nouvelle fois battu des records de fréquentation en accueillant 29 397 professionnels dont 19 997 pour HopitalExpo, GerontHandicapExpo et le Salon HIT et 9 400 pour le Salon Infirmier.