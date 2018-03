Paris Healthcare Week 2016 : les temps forts du 24 mai

Débutant sa visite par le Salon Infirmier, Marisol Touraine rappelle que ce corps de métier « est appelé à prendre de plus en plus de responsabilités dans l’avenir ». Sur le stand sur l’hospitalisation à domicile (HAD), elle évoque « un tournant à ne pas manquer ».



Dans son discours inaugural, la Ministre prône un hôpital « ouvert, conquérant, à sa juste place », incarnation de la « République sociale » et qui doit se transformer pour rester fort. L’hôpital s’est renforcé selon elle depuis 2012 avec la fin de la convergence tarifaire et « ses parts de marché ont progressé en chirurgie et en obstétrique ». Elle souligne que, malgré un contexte difficile, « 23 000 personnes de plus travaillent à l’hôpital public en 2016 qu’en 2012 ». Elle confirme l’aide de 2 milliards d’euros sur 5 ans pour l’hôpital annoncée le matin même et ses autres engagements : enveloppe budgétaire spécifique pour les hôpitaux de proximité (« le système de santé ne se modernisera pas en se délestant de ses hôpitaux locaux »), mise en place du nouveau financement des Services de Soins et Réadaptation en 2017, mesures d’attractivité financières pour les praticiens et personnels hospitaliers, lancement avant l’été d’une mission de simplification administrative. Enfin, la mise en œuvre des GHT constitue « une révolution sans doute mesurable à celle des CHU ». « Les GHT ne sont ni une nouvelle strate administrative ni une fusion d’hôpitaux mais une construction innovante, qui doit permettre à l’ensemble des établissements de penser leur coopération autour d’un projet médical à la fois territorial et partagé ».



La Paris Healthcare Week enregistre « une hausse des inscriptions de près de 20% par rapport à l’an passé », se félicite Frédéric Valletoux, Président de la FHF. Il salue les hospitaliers publics qui ont répondu présents suite aux attaques terroristes de 2015. À l’heure où certains le brocardent, « l’’hôpital est debout », c’est un « pilier de notre République ». « L’hôpital doit certes évoluer mais je n’accepterai plus qu’il soit caricaturé » poursuit le Président de la FHF. « Parce que l’hôpital prend soin de nous, nous devons prendre soin de l’hôpital. » Selon lui, les hospitaliers s’inquiètent de l’effet ciseau actuel entre baisse tarifaire et hausse des charges. Côté espoir, ils attendent beaucoup de la réforme du système de financement, qui doit contribuer à décloisonner entre les secteurs de l’hôpital, du médico-social et des soins de ville. Autre outil majeur de décloisonnement, les Groupements Hospitaliers de Territoires : « Nous l’avons rêvé, vous l’avez fait » dit-il à la Ministre. Il exprime aussi l’attente d’un déploiement à plus large échelle de la télémédecine, via un « déverrouillage de son modèle économique ».