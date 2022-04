PariSanté Campus, un centre unique dédié à la santé numérique

« PariSanté Campus est un centre unique au monde, exceptionnel, qui a vocation à accélérer tout le numérique en santé en rassemblant les meilleurs experts pour faire de la France un leader », a résumé le directeur général du campus, Antoine Tesnière. Pour les structures impliquées dans sa création, l’un des premiers bénéfices affichés est clairement le développement des réseaux et du partage des données. « PariSanté Campus va nous permettre d’interagir encore plus avec la recherche, notamment en santé numérique. Des chercheurs en intelligence artificielle vont par exemple nous permettre de mieux traiter les flux de données captées sur le corps humain pour effectuer des diagnostics plus performants », détaille ainsi Mickaël Tanter, directeur de recherche à l’INSERM, dans la vidéo de présentation du projet.



Soumis à concertation, le projet s’est progressivement développé pour afficher aujourd’hui une ambition de rassemblement autour de quatre objectifs principaux : « stimuler la production et l’exploitation des données de santé pour la recherche, l’innovation et la formation », « soutenir la formation d’excellence autour de la e-santé et la création de viviers d’expertises », « développer des applications à fort impact économique, créatrices d’entreprises et d’emplois » et « améliorer les stratégies de prises en charge médicales et l’efficience du système de soin dans l’intérêt permanent du patient ».



Dans son discours inaugural, Antoine Tesnière évoque ainsi « trois grands piliers » des travaux de PariSanté Campus : les enjeux autour de la donnée pour « diffuser cette culture et expertise essentielle de la donnée », la formation des « talents de demain dans le domaine du numérique en santé à travers des cursus modernes et interdisciplinaires », et la création de valeur scientifique et économique « pour mieux accompagner les chercheurs, favoriser la croissance des entreprises françaises et déployer notre savoir-faire ».