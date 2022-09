Organisation du temps de travail : un guide et une bibliothèque des cycles de travail pour renforcer l’attractivité et la performance de son établissement

Des fiches pratiques décrivant la méthodologie d’organisation du temps de travail

Des outils, matrices d’analyse et documents d’appui à la mise en œuvre

Les outils « maquette organisationnelle » et « cycle de travail » pour définir et construire une organisation.

L’Anap publie un guide intitulé « Organisation du temps de travail : soyez efficace et attractif ! ». Destiné aux décideurs, cette publication synthétique permet d’appréhender rapidement les impacts des choix stratégiques de l’organisation du temps de travail.En complément, l’Anap met à la disposition des professionnels en charge de l’encadrement :Simples d’utilisation, ces outils s’adressent à toutes les équipes métiers et aux directions des établissements sanitaires et médico-sociaux. Ils permettent d’étudier en temps réel des scénarii d’organisation et de modéliser leur impact en termes de consommation d’ETP, de respect des bornes horaires, etc.