Numérisation des soins et mobilité : Ergotron publie un livre blanc

La récente crise sanitaire l’a montré avec encore plus d’acuité : dans les établissements de santé,est devenu plus que jamais essentiel. L’informatique représente ici un vecteur précieux, qui permet de saisir et de collecter des données au plus près de l’acte, tout en renforçant les échanges interprofessionnels au bénéfice de. Conscients de cet enjeu structurant pour l’avenir de notre système de santé, les pouvoirs publics s’attachent d’ailleurs àdes organisations sanitaires.L’des professionnels de santé aux outils numériques représente toutefois un point de vigilance majeur : pour tirer pleinement profit des apports de l’informatique, il faut en effet que ces solutions soient véritablement adoptées par les utilisateurs, et donc. Or, comme le soulignent plusieurs établissements de santé déjà engagés dans cette transition,ont ici un impact non négligeable.Les équipements et les logiciels déployés au sein des établissements doivent dès lors être sélectionnés avec attention pour offrir unaux informations de santé, en tenant compte des besoins propres à chaque service de soins et à chaque flux de travail. Il n’existe en effet pas une solution unique généralisable à tous : ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, chariots alimentés, chaque matériel est adapté à un contexte d’usage. Ce n’est qu’en engageant dès le départ une réflexion sursur les besoins en termes deet d’, que les établissements de santé pourront accroître la confiance des soignants dans les outils mis à leur disposition, optimiser les processus de travail et améliorer l’expérience des patients.Autant de paramètres mis en lumière par Ergotron dans son livre blanc « Faciliter l’accès des soignants au dossier patient informatisé » . Basée sur les expériences d’établissements ayant mené à bien leur transformation numérique, cette publication est d’autant plus pertinente qu’elle livreet adaptées aux exigences des utilisateurs et parties prenantes.