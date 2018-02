Nov'Ap, l'Observatoire FEHAP de l'innovation, lance la 8ème édition des Trophées de l'Innovation

Afin de sélectionner les lauréats des Trophées de l’innovation, Nov’Ap s’appuie, lors de l'étape de sélection, sur desréunis au sein d’un Comité pluraliste. Présidé par Antoine PERRIN, Directeur Général de la FEHAP, le Comité de sélection est chargé d'examiner les dossiers envoyés par les structures adhérentes de la FEHAP en réponse à l'appel à innovations.A l'issue des délibérations, tous les projets reçus feront l’objet d’une communication dans le Cahier de l’Innovation FEHAP et seront intégrés à la cartographie interactive des projets innovants du site Nov’ap. Les lauréats se verront remettre un trophée lors du 43Congrès de la FEHAP. Ils seront accompagnés dans leur développement et leur recherche de financement par Nov’ap.Ainsi depuis plus de 7 ans, la FEHAP a pu recueillirqui ont tous comme point commun la volonté d’améliorer l’existant pour répondre aux besoins des usagers.L’observatoire de l’innovation de la FEHAP, Nov’ap, a pour vocation de faire émerger, faire connaitre et organiser l’innovation entre les adhérents dans le champ de la protection sociale au bénéfice des usagers et de leurs proches.Pour Antoine Dubout, Président de la FEHAP « dans un contexte de crise et de restriction des possibilités de financement, l’innovation est un facteur-clé pour la survie des organismes privés non lucratif et pour continuer à apporter une valeur ajoutée aux usagers ». C’est pour cela que la FEHAP, grâce aux actions de Nov’ap, souhaite continuer à encourager et à valoriser l’ensemble des innovations mises en place par ses adhérents au service des personnes accompagnées et soignées.Pour tout savoir sur cet appel à innovations, sur Nov’ap et son activité, rendez-vous sur le site Nov’ap.