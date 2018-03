Nouveau départ pour la Télémédecine

C’est une évolution attendue de longue date. Depuis 2009 et la Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), qui avait enfin permis à la télémédecine de disposer d'un statut juridique en France, cette pratique continuait d’être vue sous le prisme expérimental. Et les autorités ne semblaient pas saisir la pleine mesure des enjeux, multipliant les pilotes alors qu’il aurait fallu presser le pas. Ainsi, 5 longues années après la loi HPST, la télémédecine n’en finissait pas d’être testée et re-testée : la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 en était encore à prévoir la mise en place d'expérimentations de financement dérogatoire de la télémédecine (téléconsultation, télé-expertise et télésurveillance) dans neuf régions. Deux ans plus tard, le cahier des charges des expérimentations était élargi à l'ensemble des patients atteints d'affection de longue durée (ALD) ou résidant en structure médico-sociale. Puis la LFSS 2017 prorogeait d'un an le financement de ces expérimentations et actait leur élargissement à l'ensemble du territoire.



Autant de micro-avancées auxquelles l’article 36 du PLFSS 2018 semble donner un coup d’accélérateur. Celui-ci prévoit en effet de faire basculer dans le droit conventionnel la rémunération des actes de téléconsultations et télé-expertises, par le lancement prochain de négociations conventionnelles entre l’Assurance Maladie et les syndicats signataires de l’actuelle convention médicale. Il prévoit également de mener, pour une durée de 4 ans (2018-2021), des expérimentations de la rémunération des actes de télésurveillance médicale au bénéfice de patients atteints de maladies chroniques. « Le PLFSS 2018 comporte des avancées substantielles pour démarrer des chantiers […] en matière d'innovation du système de santé, de déploiement de la télémédecine et d'accélération de l’inscription des nouveaux actes au remboursement, avec pour pierre angulaire le développement numérique », note le site du gouvernement.