Nomination du Président du Conseil National de la Certification des professionnels de santé

Prévue par la loi de juillet 2019 portant organisation et transformation du système de santé et déclinée par l’ordonnance du 19 juillet 2021 , la certification périodique vise à garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles et à assurer l’actualisation et le niveau de connaissances de tout professionnel de santé.Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le conseil national de la certification des professionnels de santé (CNCP) doit définir les orientations scientifiques de la certification périodique. Cela, tout en veillant à ce que les acteurs intervenant dans cette procédure soient indépendants de tout lien d’intérêt et à ce que les actions prises en compte répondent aux critères d’objectivité des connaissances professionnelles scientifiques et universitaires ainsi qu’aux règles déontologiques des professions concernées.Le Pr Lionel Collet, personnalité qualifiée ayant exercé de nombreuses responsabilités locales et nationales, sera nommé président de cette nouvelle instance par arrêté ministériel conjoint du ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, et de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Frédérique Vidal.