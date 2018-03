Nez pour Sourire 2018 : bientôt la collecte nationale!

ŒNEZ POUR SOURIRE devient la collecte nationale officielle sur la voie publique du RIRE MEDECIN, regroupant donc cette année :

- Les étudiants en santé solidaires qui restent coordinateurs de l’action

- Les bénévoles et donateurs du RIRE MEDECIN

- Les entreprises partenaires du RIRE MEDECIN

L’organisation est toujours pilotée nationalement par AMPLI Mutuelle et localement par les étudiants.



NEZ POUR SOURIRE est accréditée par le Ministère de la Santé et des Solidarités comme journées de collecte nationales officielles. Cette reconnaissance est une fierté après seulement trois ans d’existence.



ŽNEZ POUR SOURIRE collectera des dons par carte bleue. Grâce à AMPLI Mutuelle, le RIRE MEDECIN est désormais équipé d’un parc de terminaux carte Smile&Pay respectant l’anonymat des donateurs.





Mieux gérer l’angoisse au fauteuil chez le dentiste, savoir dédramatiser et graduer la douleur chez le pharmacien, apprendre d’autres techniques ludiques de rééducation pour les ergothérapeutes, kinésithérapeutes et psychomotriciens, maîtriser les mots pour dire l’angoisse chez l’orthophoniste, approcher l’oreille d’un enfant craintif chez l’audioprothésiste, détourner l’attention pendant un soin invasif pour un infirmier, rendre les soins plus ludiques pour les mamans en hospitalisation longue durée pour les sages-femmes, ... autant de signes de bientraitance dans les soins et de savoir-être

et savoir-faire parfaitement maîtrisés par LE RIRE MEDECIN.