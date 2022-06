Mise en production du DPI nouvelle génération Maincare IC sur le GHT Bourgogne Méridionale

Le GHT Bourgogne Méridionale (5 établissements, dont le CH de Mâcon, site support) a démarré la généralisation du DPI nouvelle génération Maincare IC avec une première mise en production sur le Centre Hospitalier de Tournus le 14 juin dernier. Cette mise en production s’est opérée dans un premier temps sur les services de médecine et de SSR de l’établissement avant de se poursuivre sur le service d’EHPAD (160 lits) la semaine suivante.



Elle s’appuie donc sur un périmètre large des fonctionnalités proposées par Maincare IC : prise en charge médicale et soignante, prescriptions polymodales, gestion du circuit du médicament (intégration optimisée avec la solution Copilote), bureautique, prise en charge des résidents EHPAD (grilles AGIR / PATHOS, plaies, bilan d’autonomie), gestion des dossiers administratifs et des mouvements (connexion avec la GAM C-Page) ou encore gestion des rendez-vous et des ressources.



Pour le GHT, le déploiement de Maincare IC va largement contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients sur le tout le territoire, notamment via une utilisation et une alimentation d’un dossier unique en tous lieux, une continuité des prescriptions, du plan de soins et des observations médicales sur l’ensemble des établissements, et enfin une exploitation des antériorités du patient quel que soit le lieu de production de l’information.



Cette étape clé s’inscrit dans une dynamique forte de convergence des SI sur le GHT avec en mai dernier le déploiement de la solution Copilote au sein de la pharmacie du CH de Tournus qui sera étendue à tous les établissements du GHT et le passage en multi-EJ de la solution CORA PMSI sur le CH de Mâcon.

En ce qui concerne Maincare IC, la généralisation se poursuivra avec la mise en production de deux nouveaux établissements fin 2022 et des CH de Mâcon et Paray-le-Monial courant 2023.