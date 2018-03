Mise en place du RGPD : ce qu’il faut savoir

Du côté des responsables de traitements, le RGPD s'inscrit donc dans une logique de responsabilisation et se caractérise par une inversion de la charge de la preuve. Alors que la directive de 1995 reposait en grande partie sur des formalités préalables de type déclaration auprès du régulateur, le nouveau règlement s'appuie quant à lui sur une logique de conformité. Si les démarches administratives s'en trouvent allégées – puisqu'il ne sera plus nécessaire de déclarer les traitements qui ne constituent pas un risque pour la vie privée des personnes - la responsabilité des acteurs de la chaîne de traitement des données sera en revanche renforcée. Chaque structure comptant plus de 250 employés, ou traitant des données sensibles, susceptibles de comporter un risque pour les droits et libertés des personnes concernées devra ainsi tenir un registre des traitements, dans lequel seront consignées notamment les mêmes informations que dans les déclarations préalables. La CNIL n'aura par ailleurs plus à démontrer les manquements d'un responsable de traitement puisque ce sera à ce dernier de prouver qu'il respecte le règlement. Autre nouveauté, cette responsabilité s'appliquera également aux sous-traitants.



Pour s'assurer la mise en œuvre de ces dispositions, l'institution européenne a assorti son texte de nouvelles sanctions. Comme l'explique Marguerite Brac de La Perrière : « Jusque-là les sanctions encourues n'étaient pas réellement dissuasives, notamment au regard de l'investissement nécessaire à une mise en conformité ». Cette époque est bel et bien révolue puisqu'à compter du 25 mai, les amendes pourront s'élever à 20 millions d’euros, ou dans le cas d’une entreprise jusqu’à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu. Un chiffre bien loin des 150 000 euros par infraction que la CNIL pouvait auparavant infliger. Et Marguerite Brac de La Perrière de poursuivre : « Nous voyons déjà les effets de cette responsabilisation chez nos clients qui se bousculent pour cartographier leurs traitements, identifier les écarts à la réglementation, et entreprendre les actions nécessaires à leur mise en conformité. Si dans le domaine de la santé, les acteurs, respectueux du secret médical, étaient déjà sensibilités et relativement vigilants vis-à-vis de la protection des données, des adaptations organisationnelles, techniques et juridiques s’imposent, notamment face à l’évolution des outils numériques. »