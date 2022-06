Afin d’enrichir son portail numérique de santé de services de messagerie sécurisée et de téléconsulation, le gouvernement de la Principauté de Monaco a fait le choix de se tourner vers le mipih et ses solutions medimail et medicam. Une collaboration fructueuse amenée à se poursuivre, avec la mise en place prochaine de medimail patient.Plus d’informations : https://www.mipih.fr