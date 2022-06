Management des risques SI dans un contexte critique : UniHA organise une webconférence sur les stratégies à déployer face aux menaces croissantes visant les systèmes d’information hospitaliers

Ces anticipations ne relèvent pas tant de solutions techniques d’aval (outils) que du pilotage d’amont par les décideurs (stratégique).

Les crises sont des opportunités pour les profiteurs et les malveillants. Dans un mode dématérialisé, connecté en continu à très haut débit, nous sommes dépendants des fonctions numériques et nous devons anticiper les menaces et mesurer les risques encourus. La crise ukrainienne, d’une ampleur et d’une proximité inconnues depuis la seconde guerre mondiale, voit se multiplier les attaques contre les systèmes avec des moyens inconnus jusqu’alors.Cet état de fait doit alerter les décideurs des établissements, mais pas seulement, et requiert de leur part une véritable mobilisation de leurs organisations. Une très grande partie de l’anticipation des risques (vitaux, financiers et juridiques) présuppose une organisation adaptée, un management dédié, l’identification des priorités de fonctionnement des établissements et une préparation d’usage en mode dégradé mais également contrôlé.