Maincare obtient le référencement Ségur pour deux de ses logiciels : M-GAM et M-CrossWay

​Ce référencement est une nouvelle étape dans l'engagement de Maincare pour accompagner ses clients dans la mise en oeuvre du programme Ségur Numérique.



Au-delà du référencement de ses logiciels, dès fin 2020 Maincare s’est en effet fortement impliqué dans la démarche de co-construction piloté par la DNS afin de partager son expertise et d’être force de proposition dans l’intérêt de ses Clients. Pour être pleinement engagé au côté de ses Clients, au travers de son cabinet de conseil Azelio, Maincare accompagne également les établissements à chaque étape de leur demande de financement à l’usage (ndlr : nommé SUN-ES) : de l’analyse de leur niveau de maturité vis-à-vis de SUN-ES à la mise en œuvre du programme.



Enfin, une véritable « taskforce » Ségur a été mise en place au sein de Maincare afin de garantir le déploiement des versions référencées chez l’ensemble des clients Maincare d’ici fin 2022.



Aujourd’hui, Maincare est d’ores et déjà engagé dans les travaux de co-construction de la vague 2 du Ségur auprès de la DNS avec de premiers ateliers de travail planifiés en janvier 2022.



Pour Olivier Barets, Directeur marketing produits de Maincare, « le Ségur est une "super" opportunité pour démontrer à nos clients notre capacité à les accompagner dans ces grands programmes nationaux : en livrant des solutions conformes aux exigences, dans les temps tel que prévu dans la Roadmap et surtout en mettant en place une organisation ad hoc pour sécuriser le déploiement sur l'année 2022 ».