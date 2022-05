Maincare et Docaposte s’allient pour accélérer la digitalisation des établissements de santé

Le partenariat portera également sur l’intégration de la signature électronique de Docaposte dans les prochains mois. Utilisée par plus de 4 millions d’utilisateurs, cette solution permettra de dématérialiser la signature électronique des documents RH par les agents des établissements de santé et la signature des marchés ou de documents fournisseurs via les solutions M-RH et M-GEF de Maincare. Elle pourrait à terme permettre de signer des documents médicaux.



Autre volet de ce partenariat, l’intégration aux logiciels M-CrossWay et Maincare-IC de la solution d’interconnexion d’icanopée, solution de Docaposte, qui permet de simplifier l’accès au DMP (Dossier Médical Partagé) et au DP (Dossier Pharmaceutique). Elle apportera également des fonctionnalités à valeur ajoutée pour les professionnels de santé.



Enfin, Maincare intègrera la plateforme de vérification d'identité à distance multimodale ID 360 de Docaposte, à sa solution de gestion des identités IdeoIdentity. Cette intégration permettra d’obtenir un statut d’identité qualifiée grâce à la récupération de l’INS (appel du téléservice INSi) associée au système de validation de l’identité réalisé par la vérification à distance d’un justificatif d’identité.



L’intégration de ces services sera réalisée progressivement avec Docaposte tout au long de l’année 2022.



Pour Olivier Barets, Directeur exécutif marketing produits de Maincare : « Nous sommes heureux et très fiers de collaborer avec Docaposte, avec qui nous partageons le même désir de servir toujours mieux les professionnels de santé. L’intégration des services références de la confiance numérique en France dans nos solutions permettra d’accélérer la digitalisation des processus hospitaliers et d’apporter ce qui se fait de mieux en la matière actuellement. Nous sommes ainsi convaincus que nos expertises complémentaires feront de ce nouveau partenariat stratégique un succès pour le bénéfice de nos clients. »



Pour Carla Gomes, Directrice du Marché Santé chez Docaposte : « Ce partenariat avec Maincare illustre la volonté de Docaposte de développer son ambition dans le secteur stratégique de la santé et de devenir grâce à ce partenariat le référent de la confiance numérique pour les établissements de santé. Avec ce partenariat, nous nous appuyons sur un acteur fort et reconnu de l’écosystème de santé hospitalière afin d’accompagner les établissements de santé dans leur transformation numérique, sur différentes composantes RH et sur le parcours de santé. »