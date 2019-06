MYPL lance la 1ère plateforme de télé-expertise sur la coordination de réunion pluridisciplinaire en oncologie

La startup MyPL , fondée par Christophe Vergne et Jean-Alexandre Kaminisky propose aux professionnels de santé un dispositif médical innovant d’aide à la décision assurant un gain de temps significatif lors des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) en oncologie (qui se tiennent systématiquement à l’hôpital pour un patient atteint d’un cancer). MyPL se présente sous la forme d’une solution au format SaaS. Cette plateforme très évoluée présente les données du patient de manière intelligente, structurée et intuitive. Son développement ayant été conduit avec et pour les utilisateurs finaux. Ses algorithmes en Machine Learning augmentent les données de santé en temps réel et de manière automatisée pour en présenter une synthèse cliniquement très pertinente. Naturellement, notre solution, 100 % mobile, garantit un accès hautement sécurisé aux données du patient, la traçabilité de l’ensemble des décisions étant par ailleurs assurée.



Partenaire de l’offre IRIS Data Platform , développée par la société InterSystems , MyPL propose à ses clients une solution d’une grande fiabilité, stable, permettant de gérer des flux importants de données. La scalabilité reconnue de sa solution, qui s’appuie sur la maîtrise de nombreux protocoles et langages de communication entre bases de données, permettra à MyPL d’accompagner son déploiement à l’international ces prochains mois.