MSSANTÉ : LES HÔPITAUX À L’HEURE DE LA SANTÉ NUMÉRIQUE

Dans quel contexte le système MSSanté a-t-il vu le jour ?

Arnaud Morel : Celui-ci fait écho à deux tendances initiées dès la fin des années 90. D’une part, l’inscription du système de santé dans une logique de parcours qui, en renforçant l’exercice pluridisciplinaire, a démultiplié les échanges interprofessionnels. Et d’autre part l’informatisation croissante de la production de soins, qui s’est traduite par de nouvelles contraintes liées au partage des informations sensibles à caractère personnel. Œuvrant sous l’égide du Ministère de la Santé et en partenariat avec les ordres professionnels, l’ASIP Santé a alors développé l’espace de confiance MSSanté, un système de messageries qui garantit la sécurité des échanges dans un cadre

interopérable.



Quels ont été les moments-clés pour la mise en œuvre de ce système ?

En 2014, MSSanté est lancé auprès des établissements de santé : un premier pilote associe 15 structures, avant la généralisation du système aux établissements publics, privés et ESPIC. En 2016, il est déployé auprès des professionnels libéraux, en partenariat avec la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) et ses Conseillers Informatiques Santé (CIS). Fin 2017, les laboratoires de biologie médicale (LBM), hospitaliers comme privés, sont inclus dans le périmètre MSSanté, à la suite du décret du 26 janvier 2016 qui impose la transmission numérique des comptes-rendus biologiques. Un pilote est aujourd’hui en cours, notamment avec le GH Paris Saint-Joseph pour le volet hospitalier, et la généralisation du dispositif est prévue courant 2018. L’année 2018 sera également celle d’une nouvelle extension de périmètre aux secteurs social et médico-social, afin de couvrir le parcours de vie d’un patient dans son intégralité.



Où en est aujourd’hui le système MSSanté ?

Plus de 1 000 établissements de santé, dont la majorité des grands hôpitaux publics et des principaux groupes privés, sont actuellement raccordés à l’espace de confiance, et émettent chaque mois 300 000 messages à destination de la ville – des volumes multipliés par trois entre 2016 et 2017. Près de 1 000 autres établissements sont en cours de raccordement. Côté ville, 45 000 professionnels libéraux sont équipés, ce qui représente environ 30% des praticiens libéraux et 10% des infirmiers, pour 150 000 messages émis chaque mois. La dynamique de croissance est donc bien réelle, au niveau des équipements comme des usages.