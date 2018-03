MSSANTÉ : DÈS AUJOURD’HUI, DEVENEZ COMPATIBLES AVEC ENOVACOM

LA SOLUTION DE MESSAGERIE SÉCURISÉE D’ENOVACOM CHOISIE PAR 10 ÉTABLISSEMENTS BÊTA-TESTEURS SUR 15 !

: Celle-ci permet aux professionnels de santé d’échanger des informations sur leurs patients en s’appuyant sur un système sécurisé adapté aux cas d’usage. Plus concrètement, la solution garantit la confidentialité des données médicales, sans pour autant modifier les habitudes de travail ni ralentir les échanges interprofessionnels. Positionnée devant le serveur de messagerie habituel de l’établissement, CPSure Proxy joue ainsi le rôle d’une plateforme de routage, qui traite les emails reçus et émis en y appliquant la sécurisation adéquate. Ainsi, pour envoyer un email sécurisé, il suffit au professionnel de santé d’ouvrir, comme d’habitude, son client de messagerie, et de sélectionner le destinataire à l’aide de l’annuaire mis à disposition par CPSure Proxy. Ce dernier se charge ensuite de l’envoyer vers le bon système de messagerie. Cette solution non intrusive est en outre parfaitement interopérable avec les différents systèmes de messageries sécurisées disponibles sur le marché national – dont le système Apicrypt ou le protocole S/MIME (Solution homologuée par le GIP-CPS). Elle est à ce titre déployée dans plus de 200 établissements de santé.Nécessaires pour intégrer l’espace de confiance de la MSSanté, ces évolutions ont ainsi été développées avec l’idée principale de faciliter l’administration et l’utilisation de CPSure Proxy. Mise au point par Enovacom, cette nouvelle version respecte donc les exigences de l’ASIP Santé, notamment la prise en compte du protocole de communication sécurisé (SMTPS), ainsi que l’interrogation et la mise à jour de l’annuaire national. Elle permet également de paramétrer simplement la récupération quotidienne de la liste blanche – laquelle référence, rappelons-le, l’ensemble des opérateurs autorisés à communiquer au sein de l’espace de confiance de la MSSanté.Bénéficiant d’un fort accompagnement par nos équipes, les établissements suivis par Enovacom ont en effet été parmi les premiers à être techniquement opérationnels ! Ces structures de tailles différentes ont dès lors pu bénéficier d’une solution adaptée à leurs besoins, à leurs usages et à l’architecture de leur système d’information - haute disponibilité, échanges personnels, échanges applicatifs,… Par ailleurs, dans la continuité de ce projet national, Enovacom annoncera très prochainement la sortie d’une nouvelle version de son webmail sécurisé Easycrypt, également compatible MSSanté.