MSD lance le premier réseau social réservé aux professionnels de santé : www.comuniti.fr

Comuniti, pour communiquer entre professionnels de santé : Pratique et facile à utiliser, cette plateforme est un outil de mise en relation directe entre médecins, pharmaciens, infirmières ou tout autre professionnel de santé.



Échanger et collaborer entre confrères, c’est simple et sécurisé : Ce réseau garantit la sécurité et la confidentialité des échanges et apporte de nombreuses fonctionnalités pour :

- contacter des confrères quelle que soit la spécialité médicale,

- poser des questions médicales et partager leur expertise,

- échanger des documents, des images ou des vidéos,

- créer ou participer à des groupes de discussion,

- suivre les événements liés à la santé en France ou à l’étranger,

- et discuter des actualités médicales.