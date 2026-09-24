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M28 - Terres de culture et le CHU de Montpellier : les patients au cœur d'un projet artistique pour imaginer les futurs possibles

Rédigé par Rédaction le Mercredi 23 Septembre 2026 à 15:31 | Lu 185 fois

Dans le cadre des Temps forts M28 - La Fabrique des futurs #MontpellierSud, organisés les 25, 26 et 27 septembre 2026, le CHU de Montpellier, avec l'association Montpellier 2028 (M28) - Terres de culture présente les premières restitutions du projet « L'envers des mondes » une résidence culture-santé menée au sein de plusieurs services hospitaliers.