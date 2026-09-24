M28 - Terres de culture et le CHU de Montpellier : les patients au cœur d'un projet artistique pour imaginer les futurs possibles

Cette initiative illustre l'engagement du CHU en faveur du développement de projets culturels au cœur du parcours de soins, en créant des espaces de dialogue et de création entre patients, proches, soignants et artistes.
Une rencontre entre culture et santé
Fidèle à sa démarche de coopération entre disciplines et secteurs, M28 - Terres de culture développe, en partenariat avec le CHU de Montpellier, un dispositif de résidences artistiques au sein de l'hôpital. Ce projet s'inscrit dans le thème fédérateur de l'édition 2026 : imaginer les futurs possibles.
Pendant plusieurs mois, trois artistes ont été accueillies dans différents services du CHU :
• Isabelle Vaillant, auteure et artiste plasticienne, auprès des services de gériatrie, gérontologie et intervention précoce ;
• Sabatina Leccia, artiste plasticienne, au sein de l'unité de psychiatrie en soins intensifs ;
• Armelle Caron, artiste plasticienne, auprès de la psychiatrie extra-hospitalière.
À travers leur immersion au sein des équipes et au contact des patients, elles ont développé un travail artistique nourri par les expériences de vie, les récits, les questionnements et les représentations du futur.
Pendant plusieurs mois, trois artistes ont été accueillies dans différents services du CHU :
• Isabelle Vaillant, auteure et artiste plasticienne, auprès des services de gériatrie, gérontologie et intervention précoce ;
• Sabatina Leccia, artiste plasticienne, au sein de l'unité de psychiatrie en soins intensifs ;
• Armelle Caron, artiste plasticienne, auprès de la psychiatrie extra-hospitalière.
À travers leur immersion au sein des équipes et au contact des patients, elles ont développé un travail artistique nourri par les expériences de vie, les récits, les questionnements et les représentations du futur.
L'écriture comme fil conducteur
Le projet « L'envers des mondes » interroge la manière dont chacun construit son rapport au futur : comment se projeter malgré la maladie, le grand âge ou les fragilités psychiques ? Comment imaginer demain lorsque le temps semble se contracter ou se transformer ? Pour explorer ces questions, les résidences s'appuient sur un fil rouge commun : l'écriture, envisagée comme un outil de création, de transmission et de rencontre entre les participants et les artistes.
Rendez-vous à la Fabrique M28
Le public pourra découvrir les créations issues de ces résidences lors des Temps forts M28 :
• Vendredi 25 septembre à partir de 19h : présentation des sorties de résidence dans le cadre de la soirée d'ouverture à la Fabrique M28 ;
• Samedi 26 septembre à 15h : rencontre avec les artistes en résidence ;
• Dimanche 27 septembre de 14h à 16h : permanence et échanges avec les artistes.
Ces rendez-vous permettront de découvrir les démarches artistiques engagées au sein du CHU et les productions réalisées au fil des échanges avec les patients et les professionnels de santé. Une restitution au sein même du CHU de Montpellier aura lieu d’ici la fin de la résidence.
Le programme complet est disponible via ce lien : www.montpellier2028.eu
Le public pourra découvrir les créations issues de ces résidences lors des Temps forts M28 :
• Vendredi 25 septembre à partir de 19h : présentation des sorties de résidence dans le cadre de la soirée d'ouverture à la Fabrique M28 ;
• Samedi 26 septembre à 15h : rencontre avec les artistes en résidence ;
• Dimanche 27 septembre de 14h à 16h : permanence et échanges avec les artistes.
Ces rendez-vous permettront de découvrir les démarches artistiques engagées au sein du CHU et les productions réalisées au fil des échanges avec les patients et les professionnels de santé. Une restitution au sein même du CHU de Montpellier aura lieu d’ici la fin de la résidence.
Le programme complet est disponible via ce lien : www.montpellier2028.eu