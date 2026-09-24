HAS : le Pr Didier Lepelletier nommé président de la Commission de la transparence

Le collège de la Haute Autorité de santé



Sous la présidence du Pr Lionel Collet, le Collège est responsable des orientations stratégiques, de la programmation et de la mise en œuvre des missions assignées à la HAS par le législateur, à savoir éclairer les décisions de santé publique et améliorer la qualité des soins et des accompagnements par l’évaluation, les recommandations et la certification. Il est ainsi garant de la rigueur et de l’impartialité de ses productions et délibère notamment sur les avis, les recommandations et décisions de certification, ou encore la procédure de certification des établissements de santé. Il est composé de huit membres choisis en raison de leur expertise et de leur expérience dans les domaines de compétence de la HAS et des commissions spécialisées qu’ils président :



Le Pr Lionel Collet, président du Collège ; Véronique Anatole, présidente de la Commission certification des établissements de santé (CCES) ; Pr Macha Woronoff, présidente de la Commission de l’évaluation économique et de santé publique (CEESP) ; Claire Compagnon, présidente de la Commission recommandations, pertinence, parcours et indicateurs (CRPPI) ; Pr Anne-Claude Crémieux, présidente de la Commission d’évaluation des technologies de santé diagnostiques, pronostiques et prédictives (CEDiag) et de la Commission technique des vaccinations (CTV) ; Dr Jean-Yves Grall, président de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) ; Thomas Sannié, président de la Commission en charge du social et du médico-social, Pr Didier Lepelletier, président de la Commission de la transparence (CT).