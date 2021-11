Les rencontres HospitaliaTV aux JFR 2021 : DEEPLINK MEDICAL

Née en 2014, sous l’impulsion de cinq radiologues, Deeplink Medical, s’est spécialisée dans l’édition de plateformes de télémédecine, afin de décloisonner l’univers du radiologue et de fluidifier le parcours de soins des patients.Les JFR 2021 ont été l’occasion pour Hugues Lajoie et Charles Journé, respectivement directeur général et président de la société lyonnaise, de nous en dire plus sur leur approche, leurs solutions, et d’évoquer leurs perspectives de développement.Plus d’informations : https://www.deeplink-medical.com