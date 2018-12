Les rencontres HospitaliaTV aux JFR 2018 : SOFTWAY MEDICAL

Entreprise dédiée à l'informatique de santé, Softway Medical s'est engagée depuis 2006 dans l'amélioration de la performance des soins et de la qualité de la prise en charge des patients.Lors des JFR 2018, Softway Medical nous a présenté son offre dans le domaine de la radiologie, l'un de ses savoir-faire historiques, avec déjà près de 1000 cabinets équipés de ses logiciels RIS et PACS.Le Salon était également l'occasion de revenir sur les grands enjeux de la profession et d'expliquer comment l'entreprise y répond.Plus d'informations : https://www.softwaymedical.fr/