Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2017 : ACCEO

Acceo est une application multi-supports qui permet de rendre accessibles les établissements recevant ou communiquant avec le public aux personnes malentendantes et personnes sourdes. Grâce à la transcription instantanée de la parole et à la visio-interprétation en langue des signes française, Acceo permet tous types d'échanges : conversations téléphoniques et rendez-vous sur place.La Paris Healthcare Week 2017 était l'occasion pour Acceo de nous présenter sa nouvelle solution, Acceolangues, destinée cette fois-ci à l’accueil des personnes « entendantes » non-francophones dans plus de 100 langues !Plus d'informations : https://www.acce-o.fr/ particuliers/contact.php