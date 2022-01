Les rencontres HospitaliaTV à SANTEXPO : Laboratoire Rivadis

Entreprise familiale française, qui fête cette année ses 50 ans, le Laboratoire Rivadis développe, fabrique et commercialise des produits de soins et d’hygiène dédiés aux univers hospitalier et médico-social.Désormais engagé dans une démarche RSE, le Laboratoire Rivadis profitait de la dernière édition de SANTEXPO pour mettre en avant sa gamme Rivadouce Partenaire soin, spécialement conçue pour le soin et l’hygiène de la peau des personnes âgées et hospitalisées, avec des produits notamment développés pour la prévention des escarres.Le salon était également l’occasion de mettre en avant ses autres nouveautés et actualités, à l’image de sa gamme Rivadouce Bébé, désormais entièrement formulée en BIO et certifiée COSMOS ORGANIC.Plus d’informations : https://www.labo-rivadis.fr/fr/