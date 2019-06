Les préoccupations des Français en cas d'hospitalisation : la qualité des soins, un enjeu prépondérant

Si une forte majorité de Français (65%) se sent spontanément en mesure d’évaluer facilement les situations médicales nécessitant de se faire hospitaliser en urgence , ils ne sont que 36 % à déclarer prendre leur décision seuls quant au choix de la ressource médicale la plus appropriée à solliciter. Ils restent ainsi près des deux tiers (62%) à solliciter l’avis d’un professionnel en appelant un numéro d’urgence.



Lorsqu’une urgence est confirmée, leur attente première est de pouvoir être orientés vers l’établissement le plus proche qui pourra les prendre en charge , et pas forcément vers celui disposant des technologies les plus poussées... Ils tiennent malgré tout compte de deux autres critères prioritaires pour définir l’établissement qui leur paraitrait le plus adapté : celui de la spécialisation du service d’urgences (pédiatriques, ophtalmologiques, traumatologie de la main...) en fonction du problème de santé rencontré (critère « tout à fait prioritaire » pour 64 % des Français, score le plus élevé ) , et celui de l’évaluation de la qualité des soins dans l’établissement (« tout à fait prioritaire » pour 61% des Français, à égalité avec celui de la proximité géographique).



La question du délai d’attente sur place les préoccupe dans une moindre mesure, puisqu’ils ne sont « que » 54% à la considérer « tout à fait prioritaire ».



Les Français basent donc leur choix sur l’adaptation des soins à leur pathologie, la qualité de ces derniers et la proximité de l’établissement avec leur domicile.