Les investissements du Ségur arrivent : comment en faire profiter les soignants ?

Les fournisseurs de technologies ont aussi une responsabilité vis-à-vis d’eux et doivent tenir leur promesse « numérique » de simplifier leurs missions. Le challenge est double : simplifier leur utilisation et apporter de nouveaux services permettant une meilleure prise en charge des patients. Il faut mettre au bout de leur bras l’ensemble des outils fluidifiant les échanges et leur mettant à disposition automatiquement les informations nécessaires à leur prise de décision thérapeutique. La mise à disposition des équipes médicales de terminaux légers et puissants est un moyen simple de soulager et reconnaitre nos soignants en leur proposant des fonctionnalités telles que : gestion des agendas, réponse aux appels manqués, accès à l’ensemble des informations disponibles… Les technologies digitales peuvent et doivent simplifier la vie des soignants à l’hôpital et en EHPAD comme elles simplifient la vie de chacun d’entre nous au quotidien.



Or, des technologies aussi simples et intuitives comme celles que nous avons dans nos poches pour notre vie privée existent pour les soignants, et sont adaptées à leurs usages spécifiques. Elles permettent d’accéder au dossier patient depuis une application, d’y lire et d’y saisir des informations depuis la chambre sans avoir besoin de se déplacer pour aller chercher son dossier papier ou d’écrire dessus avec un stylo (pas de double saisie, moins de risque d’erreurs, infos disponibles immédiatement dans le DPI). Elles leur permettent aussi de limiter les nuisances sonores en ne recevant que les alarmes médicales pertinentes, réduisant ainsi les risques liés à « l’alarme fatigue ». Les technologies leur permettent enfin de se sentir plus en sécurité, grâce aux solutions PTI ou DATI notamment, et ce même lorsqu’ils travaillent de nuit ou de façon isolée.