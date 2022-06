Les hôpitaux de Saintes et de Royan-Atlantique recrutent

Le Centre Hospitalier Royan‐Atlantique (CHRA), situé dans une station balnéaire en pleine expansion de Charente‐Maritime Sud, dessert un bassin de population de 83 000 habitants.



Il comprend :

 • 5 Pôles cliniques et médico‐technique (Gériatrique ; Urgences – soins critiques ; Médecine ; Ville/Hôpital ; Médico‐ Technique) couvrant :

• 30 lits de gériatrie aiguë, 1 équipe mobile de gériatrie et 60 lits de SSR polyvalents et gériatriques, 60 lits de Médecine répartis en 3 unités, 10 places d'Hôpital de Jour Médecine/Oncologie, 8 lits de post‐urgences et hospitalisation de courte durée, 6 lits de soins continus polyvalents,

• Un plateau d’imagerie (avec Scanner et IRM),

• Un laboratoire interhospitalier

• Un module d’endoscopies digestives et fibroscopies bronchiques

• Un plateau de consultations externes et Hôpital de Jour (médecine et oncologie),

• Un Centre de périnatalité.



Il recrute :

• Un(e) médecin de médecine polyvalente avec une appétence pour le secteur post-urgence ou un(e) médecin urgentistes

• Un(e) gériatre en court séjour gériatrique

• Des urgentistes pour des missions de 24h durant les mois de juillet et août 2022 (possibilités de logement)

• Des urgentistes en renfort pour la période estivale (juin-septembre 2022)



> Les détails ci-dessous