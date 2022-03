Les acteurs de la santé en France et Bpifrance se mobilisent et lancent La French Care

favoriser les échanges entre acteurs pour faciliter les partenariats et la croissance ;

participer à la définition et à l’étude de la filière dans toutes ses composantes ;

promouvoir la santé et ses métiers dans toute leur diversité dans une optique d'attractivité des

talents. créer, accompagner et renforcer des champions français dans tous les domaines de la santé ;

déployer des hubs territoriaux en France pour promouvoir l’excellence française en santé, créer

des synergies locales et nationales ; développer la collaboration entre startups et grands groupes ;

innover dans le financement des entreprises et de la recherche ;

renforcer la connaissance économique de la filière en France ;

Avec la crise liée à l’épidémie de la Covid19, le système de santé, mis en tension de façon inédite, est apparu aux Français réactif, robuste et résilient. Les acteurs de santé ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et d’organisation. Cette situation sanitaire a notamment généré des collaborations inédites entre acteurs de la santé pour inventer des solutions face aux difficultés rencontrées, quel que soit leur segment de marché ou leur culture d’appartenance.Dans ce contexte, le Mouvement de soutien à La French Care s’est créé sous forme associative pour rassembler 20 premiers partenaires-fondateurs, issus du monde entrepreneurial comme des acteurs publics, afin de réunir l’ensemble de l’écosystème français du « care ».Associée à Bpifrance, déjà initiateur de la French Tech et de la French Fab, La French Care a vocation à agréger l’ensemble de l’écosystème autour d’une identité forte, pour créer des synergies dans une compréhension mutuelle et un dialogue renforcé. Startups, grands groupes, publics, privés, organismes de soins, laboratoires, soignants, patients, instituts de recherche, universités... tous réunis à travers une idée commune de l’excellence en santé.Antoine Tesnière, Président du Mouvement de soutien à La French Care, a déclaré : « Nous sommes convaincus que pour mieux répondre aux défis actuels, les acteurs de la santé ont besoin de se fédérer, dans toute leur diversité, autour d’une identité reconnue. En réunissant l’ensemble des acteurs de l’écosystème, La French Care favorisera la croissance et le développement de projets innovants, de collaborations entre acteurs, notamment publics et privés, ainsi que de toutes les entreprises de santé ».Pour Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance : « Forts du succès de La French Tech et de La French Fab, qui incarne la fierté des industriels français, nous lançons aujourd’hui La French Care. Notre objectif commun est de réunir sous une même bannière tous les acteurs français de la santé et promouvoir ensemble l’excellence de la filière santé française. C’est en décloisonnant les différents secteurs que se révèlera plus encore l’énergie collective».La French Care met à disposition de tous cette identité commune qui a vocation à créer un grand rassemblement de toutes les parties prenantes de l’écosystème de la santé, et a pour ambition de :