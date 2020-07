Les PUI sur tous les fronts

Le plus fort de la vague est désormais passé. Mais la reprise des activités chirurgicales demeure en tension, une fois de plus à cause des problèmes d’approvisionnements – qui n’ont pas encore été véritablement résolus. « Le matériel et les médicaments en tension ne sont pas les plus onéreux,constate Pascal Le Corre. Mais ils sont indispensables et sont, pour la plupart, produits hors d’Europe. Notre continent a laissé la production être progressivement délocalisée pour des raisons de coût. L’épidémie actuelle nous montre pourtant la nécessité d’être autonomes pour pouvoir faire face aux crises. Même si elle engendre un surcoût, la relocalisation me paraît donc nécessaire pour relever les défis futurs ». Pour améliorer les flux d’approvisionnement au sein des établissements de santé, les organismes représentatifs des pharmaciens hospitaliers en appellent également à « une meilleure intégration des PUI dans les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) », ce qui permettra notamment de développer les marchés régionaux, des comités du médicament et des dispositifs médicaux à l’échelle territoriale ainsi qu’une gestion coordonnée indispensable en période de tension.« Nous sommes habitués aux ruptures de stocks, certes habituellement moins aigues mais qui n’en sont pas moins récurrentes,souligne Pascal Le Corre. L’organisation actuelle du marché national a depuis longtemps montré ses failles.Elles ont été exacerbées par la crise puisque l’État est rapidement passé outre pour se substituer aux acheteurs. À l’avenir, seule une concertation en proximité avec les acteurs de terrain nous permettra de gérer au mieux une crise d’envergure et les problématiques locales qu’elle ne manquera pas de soulever. La mise en place de conférences territoriales de spécialité associant pharmaciens hospitaliers d’établissements publics et privés pourrait constituer un outil intéressant en cas de crise, mais également en dehors pour d’autres problématiques concernant la mise à disposition des produits de santé ». Autre enseignement majeur qui pourrait nourrir la réflexion pour repenser les organisations sanitaires : dans les PUI comme dans tous les services hospitaliers, la crise sanitaire a limité pendant un temps les freins administratifs. Une bonne chose pour Pascal Le Corre, qui plaide pour une plus grande subsidiarité. « Alléger le poids administratif permettra de retrouver une certaine dynamique et surtout de l’autonomie, confie-t-il. Cette crise nous a montré que nous pouvions faire plus simplement, c’est une grande leçon pour l’hôpital de demain. J’espère qu’elle sera présente dans la réforme hospitalière qui s’annonce ».

Article publié sur le numéro de juin d'Hospitalia à consulter ici : https://www.hospitalia.fr/Hospitalia-49-Special-Covid-19-MERCI-_a2230.html