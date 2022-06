Les Hospices Civils de Lyon mettent les bouchées doubles pour une alimentation saine et durable

Chaque jour de l’année, le même ballet s’enclenche au cœur de l’Unité centrale de production alimentaire (UCPA) des HCL. Les 180 cuisiniers s’activent, les fourneaux s’allument, les viandes, poissons et légumes mijotent, pendant que, dans un va- et-vient ininterrompu, les transporteurs s’en vont livrer les différents plats sur les douze sites hospitaliers de la métropole. A toute heure, dans la cuisine centrale de Saint-Priest, véritable fourmilière, les mains expertes des 431 agents de restauration se relaient pour concocter les plus de 12 000 repas servis quotidiennement à tous les patients, mais aussi à la plupart des professionnels du 2e CHU de France, via les selfs des établissements.



Avec ses 4600 m2 de superficie, l’UCPA est l’une des plus importantes cuisines hospitalières de France ; la grande majorité des plats y est conçue et cuisinée sur place. Cette spécificité des HCL, comme celle de posséder sa propre boulangerie, permet de garantir la qualité et la variété des repas. Elle permet aussi de répondre à tous les régimes et besoins alimentaires liés à une pathologie. Chaque jour, 24 menus sont ainsi élaborés en collaboration avec des diététiciens, les patients bénéficiant de la possibilité d’écarter d’éventuels aliments non-désirés. Autre particularité, depuis 2016, les personnels sont formés à la "repas attitude" par des professionnels de l’Institut Paul Bocuse. L’objectif est de faire du repas un temps de plaisir et de détente pour les patients.