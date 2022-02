Les Hospices Civils de Lyon certifiés «Qualité Hôpital Numérique» (QHN)

Les HCL se sont engagés dans la diffusion de leur offre logicielle auprès d’établissements hospitaliers publics à partir de 2016, via un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) dénommé « HOPSIS », dans le cadre d’un modèle communautaire basé principalement sur la coopération. La suite logicielle Easily poursuit actuellement son évolution pour s’intégrer dans le programme Ségur Usages Numériques en facilitant l’utilisation des services socles de la feuille de route numérique en santé du gouvernement.



L’engagement des HCL dans les outils numériques au service des professionnels et des patients a conduit au lancement d’une démarche Qualité au sein des équipes de la Direction des Services Numériques (DSN) et du GIE HOPSIS, responsables de la conception et de la mise en œuvre de ces outils. Ce chantier a permis d’harmoniser et d’optimiser les pratiques, de mieux les formaliser et d’apporter plus de transparence et de visibilité sur la feuille de route des évolutions de la suite logicielle Easily. L’aboutissement de cette démarche est l’obtention en décembre 2021 de cette double certification ISO 9001 et QHN, avec des objectifs qualité clairement identifiés et partagés par l’ensemble des acteurs du projet :



• Améliorer l’efficience de la solution

• S’organiser afin de satisfaire nos clients et leur donner de la visibilité sur les évolutions des produits

• Pérenniser et faire progresser la démarche Qualité

• Faire progresser la maîtrise de l'édition de la suite logicielle.



Les HCL deviennent ainsi le 5e éditeur de logiciel à obtenir cette certification sur le marché français. Elle s’ajoute à celle déjà obtenue par la Direction des Services Numériques des HCL en mars 2021 : ISO 27001 relative au système de management de la sécurité et HDS (Hébergeur de Données de Santé). Ce haut niveau de certification combinée confirme la place du CHU de Lyon parmi les établissements les plus engagés dans le domaine du numérique en santé, au plus haut niveau de qualité et de sécurité.