Les Hospices Civils de Lyon bousculent les idées reçues !

En amont, deux ans de travail sur la stratégie de marque

Intitulée, la campagne met en avant la mobilisation quotidienne des professionnels pour réinventer l’hôpital et prendre soin des patients. Elle mise sur des visuels forts, mettant en avant la qualité de la relation de soins, au-delà de la technicité des gestes.Entièrement réalisée dans les hôpitaux des Hospices Civils de Lyon et avec la collaboration des équipes, elle rend hommage à l’engagement des professionnels et veut souligner la belle dynamique des HCL.Fin 2016, les Hospices Civils de Lyon ont décidé de s’engager dans la construction d’une stratégie de marque. Leur objectif ? Gagner en visibilité, en notoriété, en attractivité ; marquer leur différence en s’appuyant sur leurs atouts, leur histoire et leur relation forte avec les Lyonnais. Montrer surtout qu’ils sont en mouvement et savent s’adapter aux évolutions technologiques et sociétales, aux contraintes économiques, aux aspirations des patients.Pour ce faire, les HCL ont conduit un long travail d’enquêtes, d’études d’image et de perception auprès de tous leurs publics : personnels, patients, médecins de ville, partenaires et leaders d’opinion. Il a permis d’établir les forces et faiblesses de l’institution et de révéler les 3 piliers principaux de sa stratégie de marque : l’excellence médicale, la force du collectif interne, la capacité de transformation du CHU.Cette réflexion stratégique a précédé puis nourri la construction du projet d’établissement Pulsations 2023 que les HCL ont adopté en octobre 2018. Elle a ensuite permis d’affiner le positionnement et la stratégie de communication incarnée par la campagne de marque dévoilée aujourd’hui.Tout au long de ce processus, l’effort a porté sur la communication interne pour expliquer le sens de cette démarche novatrice à l’hôpital public : oser se montrer, oser se raconter, oser se valoriser.« Nous avons pris le temps » indique Marion CHEREUL, directrice de la marque et de la communication.« Avant toute chose, il s’agit de construire cette marque dans la durée et de s’assurer que la démarche est comprise, appréciée et portée par nos personnels. Car cette démarche, c’est d’abord pour eux qu’elle est conçue ; elle veut leur renvoyer de la reconnaissance et de la fierté » ajoute-t-elle.Cette campagne, illustrée par une série d'affiches et de vidéos, est désormais exposée de manière pérenne dans tous les sites du CHU -14 hôpitaux- ainsi que sur les réseaux sociaux ().Grâce aux partenariats noués avec les collectivités locales et la compagnie de transports en communs, elle est également largement visible dans l’espace urbain lyonnais (métro, bus, espace public...) durant le mois de mars.