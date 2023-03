Les HCL posent la première pierre de la transformation des blocs opératoires, des urgences et des réanimations de l’hôpital Lyon Sud

A l'origine du projet, un constat : les activités des blocs, des soins critiques et des urgences sont déployées dans des bâtiments anciens, qui ne sont plus adaptés aux défis actuels de prise en charge des patients. « L’éclatement du plateau technique et le manque de proximité entre certains services ont incité à repenser l’organisation de ces activités, pour améliorer la qualité d’accueil des patients et de vie au travail des professionnels », explique Anne DECQ-GARCIA, Directrice du Groupement Hospitalier Sud.Dans la perspective de l’arrivée de la ligne B du métro à l’hôpital Lyon Sud en novembre 2023, le projet vise à augmenter la capacité du service d’accueil des urgences jusqu’à 40 000 passages par an, fluidifier les parcours des patients, réduire les temps d’attente entre les urgences, l’imagerie, les blocs opératoires, le service de soins critiques et, également, entre les blocs opératoires et les services d’hospitalisation.En outre, le projet poursuit l’objectif de simplifier le circuit du patient en état critique depuis une porte d’entrée unique vers un service de soins dédié, réunissant lits de réanimation et de surveillance continue sur un même plateau.« Avec ce projet, les HCL construisent l’hôpital universitaire de demain pour nos concitoyens qui attendent un hôpital fort, répondant aux attentes du territoire et de l’Etat, ainsi qu’aux aspirations des professionnels », indique Raymond LE MOIGN, Directeur général des HCL.Enfin, le projet va permettre de regrouper les activités interventionnelles (blocs opératoires, imagerie interventionnelle) actuellement dispersées sur 6 sites différents au sein des bâtiments 3A et 3C et développer le recours à la chirurgie ambulatoire en créant deux unités d’anesthésie et de chirurgie ambulatoire (Acha) de 20 places au contact des blocs opératoires, avec une unité d’accueil commune.Entre 2023 et 2027, le projet va combiner, en plusieurs phases, la construction d’un bâtiment neuf arrimé à un bâtiment déjà existant sur le site, qui sera complètement rénové.« Basé sur la méthodologie lean design, adoptée pour la structuration et l’animation du projet, le groupe de travail BAURéaLS compte 180 membres , représentants de tous les corps de métier concernés par la restructuration. Une centaine de patients a également été associée à cette démarche participative : une première en France pour un projet d’une telle ampleur », note le Professeur Alain RUFFION, Président de la Commission médicale d’établissement locale de l’hôpital Lyon Sud.