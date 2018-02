Les 58èmes journées d’études et de formation IHF

Ingénieurs Hospitaliers de France est une association fondée en 1956 pour la promotion des technologies de l’ingénierie hospitalière et de la fonction technique à l’hôpital. Elle est affiliée à la Fédération Internationale de l’Ingénierie Hospitalière (IFHE) et elle est membre fondateur du groupe européen IFHE Europe de cette fédération qui regroupe les associations de l’ingénierie hospitalière de douze pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays Bas, Royaume Uni, Danemark et Suisse.



IHF regroupe environ 350 adhérents des métiers de l’ingénierie hospitalière et a pour objectif d’être un réseau et une plateforme d’échanges d’informations et de retours d’expériences.



Elle met en oeuvre des réunions techniques régionales, des journées de formation nationales, des journées de formation thématiques et participe à divers groupes de travail au niveau national ainsi qu’à des réunions européennes et internationales. IHF assure une veille règlementaire anime son site Internet www.ihf.fr et publie une lettre d’information trimestrielle.



Informations complémentaires concernant le programme : www.journees-ihf.com