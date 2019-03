Le soutien de l’INCa au CITOHL renouvelé

Avec l’obtention ce mois-ci du 2ème renouvellement de son label et du soutien financier de l’Institut National du Cancer (INCa) dans le cadre de l’appel d’offre CLIP2, (depuis sa création en 2010), le Centre d’Investigation des Thérapeutiques en Oncologie et Hématologie de Lyon (CITOHL) va poursuivre le développement des essais cliniques de phases précoces dans les domaines de l'hématologie et de l'oncologie aux Hospices Civils de Lyon (HCL).



Le CITOHL est devenu un centre régional de référence avec un nombre croissant de patients participant aux études cliniques (+ 55% sur 3 ans) provenant des HCL, mais aussi de différents hôpitaux de la Région. La professionnalisation des outils et le développement de l’expertise des équipes depuis la création du CLIP2 permettent une mise en œuvre efficace des études de phase I et II. Le nombre croissant d’essais ouverts au CITOHL (169 essais en 2018) traduit la reconnaissance de nos partenaires internes et externes.



Des collaborations étroites ont été liées à d'autres sous-spécialités en oncologie réunies dans l’Institut de Cancérologie des HCL (experts en pathologie, biologie, biostatistiques, pharmacologie, pharmacie clinique, imagerie) et de ceux avec plusieurs équipes de recherche universitaire de l’Université de Lyon. Des liens forts existent aussi avec les groupes coopérateurs internationaux (FFCD, GINECO, IFM, LYSA,).



L’ensemble de ces collaborations permet de concevoir et de mener des essais académiques innovants et à offrir aux partenaires de l'industrie une plate-forme de qualité pour des études innovantes.