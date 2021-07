Le salon Restau'co revient en septembre

Les échéances de la Loi Egalim et les outils disponibles pour les collectivités : Cédric Prévost, sous-directeur de la politique de l’alimentation DGAL, Sylvie Dauriat, présidente réseau Restau’Co Malgré un budget contraint, des changements de pratiques à la disposition des établissements : Pascal Veaulin formateur et co-fondateur du collectif « Les pieds dans le plat », Philippe Muscat directeur du RIL (Restaurant Inter-Administratif De Lyon) Faire de la restauration collective un outil de transition de l’alimentation des territoires : Adeline Thevenin chargée de mission alimentation pays du perche sarthois, Vincent Godefroy, élu à commune de Lombron

État des lieux : Dominique Gombert présidente du groupe de concertation du CNA, Alice Gueudet Ademe service produits et e cacité matière Christophe Mari président de la délégation régionale Restau’Co Paca Retour des expériences, des différentes branches du secteur : Bruno Lesaec directeur général du SYREC, Nathalie Beugnot directrice restauration Crous de Versailles.





Le salon Restau’Co fait son grand retour pour sa 6ème édition au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Après plusieurs annulations et reports en raison de la crise sanitaire, cette édition réunira l’ensemble des acteurs de la restauration collective en France, le 8 septembre 2021, Hall 5-1.Plusieurs conférences sont programmées pour évoquer les enjeux et les perspectives de la filière. Lieu d'échanges et de rencontres, les conférences traiteront des sujets d'actualité afin d'accompagner les professionnels dans leurs problématiques quotidiennes :Remise trophées