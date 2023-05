Le recueil individuel du consentement et de la non-opposition au service de la recherche du CH d'Avignon

Ayant à cœur de développer son activité de recherche clinique dans le respect des normes réglementaires liées à la protection des données, le Centre Hospitalier d’Avignon s’est équipé de la solution isalid.Développée par Dr DATA, celle-ci permet à l’établissement d’informer et de tracer de façon automatisée et sécurisée le consentement ou l’opposition des patients pour chaque projet d’étude qu’il mène.Retour d’expérience après un an de déploiement…Plus d’informations : https://www.drdata.io