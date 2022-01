Le musée du Service de santé des armées présente l’exposition « Photographie et médecine saison 1 - 1915-1918 : une commande photographique », du 16 novembre 2021 au 27 février 2022

Administration, personnel, intendance, chambres de patients, bâtiments, jardins… Aucun détail n’échappe à l’œil des photographes professionnels qui effectuent un travail documentaire d’une très grande richesse iconographique.



Les clichés illustrent également l’activité de prévention et de recherche des maladies, comme par exemple les vaccinations anti-typhoïdique et antivariolique figurées grâce aux images montrant l’extraction du vaccin, la fabrication des ampoules et les séances d’inoculation.



La remarquable réorganisation de la chaîne sanitaire est documentée par les photographies de transport des blessés et des soins : radiologie, asepsie, stérilisation, anesthésie, soins maxillo-faciaux, balnéothérapie.



Les images des laboratoires de recherche ainsi que des appareils imaginés par les médecins, témoins de l’évolution de la mécanothérapie et la physiothérapie en vue de la rééducation des blessés, mettent en avant la grande capacité d’innovation du SSA français.



Ces photographies conservent la mémoire des moyens exceptionnels mis en œuvre par les médecins militaires pour soigner près de dix millions de blessés et de malades, au plus près des combats ou dans les hôpitaux. Et attestent de la grande force d’adaptation du service au cours du premier conflit mondial.



Témoignage inédit de la vie quotidienne dans les hôpitaux militaires français et du maillage fin des services hospitaliers sur le territoire français pendant la Première Guerre mondiale. Ces photographies sont également d’une grande qualité esthétique.



Le musée du SSA conserve environ 100 000 photographies originales, datées de 1857 aux années 1990.



Parmi elles, figure un fonds de 7 000 photographies inédites, réalisées entre 1915 et 1918 par des photographes de talent, dans les 21 régions militaires que comptait alors la France.