Le mipih obtient le référencement Ségur numérique pour sa GAP Pastel

Prérequis indispensable au développement de la e-santé en France et du Programme Ma Santé 2022, ce numéro unique qui identifie chaque personne depuis sa naissance, est la clé de Mon Espace Santé (espace numérique individuel, qui permet de stocker et partager ses documents et données de santé en toute confidentialité).



Véritable pilier de la modernisation du système d'information de santé, l'INS permet de viabiliser l'identification des patients et d'uniformiser les pratiques d'identitovigilance sur le territoire.