Le mipih et Luminess coopèrent au service de la digitalisation de l'hôpital

Le premier axe porte sur l'intégration d'une technologie d'intelligence artificielle comme aide à l'automatisation de l'admission des patients en établissement de santé. Ce dispositif permet la reconnaissance automatique des pièces justificatives, telles que la carte d'identité, la carte Vitale et l'attestation complémentaire de santé, à partir de simples photos prises par le patient et déposées sur le portail digihosp patient du mipih. Cette innovation s'appuie sur une interopérabilité fluide entre digihosp patient et Know Your patient, la solution IA dédiée à l'admission et développée par Luminess.



Le deuxième axe concerne la mise à disposition de cette technologie au service de la reconnaissance d'images pour l'admission des patients aux Services d'Accueil des Urgences. Intégrée à la GAP Pastel du mipih, cette innovation permettra d'améliorer la qualité d'accueil des patients aux urgences, la prévisibilité des flux et de renforcer l'efficacité en identité-vigilance et en recueil documentaire pour le processus d'admission.