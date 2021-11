Le Ouest DataHub, première plateforme interrégionale d’Europe

1,3 milliard de données structurées

« Le CHU de Rennes, avec le Pr Marc Cuggia et son équipe, a très tôt développé des compétences dans l’exploitation et la valorisation des données patient », poursuit-elle. Cette expertise technologique, appuyée par celle du Pr Éric Stindel, au CHU de Brest, notamment pour le volet organisationnel, a permis de faire émerger le concept de Centre de Données Cliniques (CDC), désormais généralisé aux établissements du groupement. Pour aller plus loin, le GCS a lancé fin 2020 le Ouest DataHub, une plateforme interrégionale de données de santé : « Un réseau reliant les différents CDC, qui vise à mettre en commun les données, les compétences et les modes opératoires les plus fluides, résume Marc Cuggia, le pilote du projet. L’appui du GCS Hugo a ici été vital puisqu’il était important que nous puissions nous coordonner le plus en amont possible, c’est-à-dire tant au niveau de la masse critique que de la convergence technique, de l’organisation, du modèle économique ou encore du fonctionnement ».



Cette coordination interrégionale représente assurément la clé de voûte du Ouest DataHub, qui regroupe actuellement les données anonymisées de cinq millions de patients, six millions de séjours et 130 millions de documents, soit 1,3 milliard de données structurées. Visant à faciliter leur exploitation dans le cadre de la recherche médicale, la création de ce hub relève également d’un choix politique, comme le souligne Cécile Jaglin-Grimonprez : « Le Ouest DataHub permet de conserver les données des patients dans un environnement public. Les données de santé ne sont pas des données comme les autres et imposent une attention particulière, elles doivent être protégées ».