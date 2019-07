Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Haute Bretagne s’engage pour ses professionnels et signe une charte sociale commune

Constitué en juillet 2016, le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Haute Bretagne s’intègre dans la continuité des coopérations déjà engagées entre 10 établissements hospitaliers du territoire de santé n°5 . Le groupement a fait le choix d’une gouvernance souple , dans une logique fédérative et non intégrative, avec des instances resserrées.



Des groupes de travail ont été organisés en 2017 et 2018 avec les organisations syndicales volontaires et les représentants des directions des établissements membres en vue de co-construire une charte d’engagement en matière de recrutement, de formation et mobilité, de prévention de risques professionnels, de qualité de vie au travail...



Signée le 24 juin 2019 au CHU de Rennes, par les représentants des 10 établissements du GHT et des 3 organisations syndicales (CFDT, CFTC et CFE-CGC ) avec qui elle a été travaillée , cette charte sociale porte l’ambition de faire vivre des valeurs communes dans la gestion des personnels , n otamment le respect des professionnels, la volonté d’accompagner les parcours et l’équité.