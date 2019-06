Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph engagé dans une démarche RSE avec l'obtention du label "e-Engagé RSE" délivré par l'AFNOR

− Maintenir le niveau et le rythme du dialogue social

− S uivre et réduire les accidents du travail

− Déployer le télétravail, notamment pour les femmes enceintes afin de réduire le taux d’absentéisme

− Former tous les manages aux techniques de communication managériales pour améliorer la qualité de vie au travail

− Installation d’une salle de sport pour le personnel en janvier 2019

− Adapter l’enquête de climat social pour favoriser les réponses et la mise en place d’actions d’amélioration.