Le Groupe Web100T, acteur majeur dans l’édition de logiciels annonce le lancement de son « ERP de Santé en mode SaaS »

Cette offre de services, complète et unique, offre aux établissements de santé l’opportunité de réduire leurs coûts d’approvisionnement, de maintenance, de licence, d’installation de supports et assure une qualité d’exploitation, de sécurité, et d’automatisme de sauvegarde de dernière génération.



Cette nouvelle offre a été développée avec CIS Valley, Entreprise de Services du Numérique, Hébergeur agréé de données de santé depuis 2010, et experte de l’accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique.



Web100T et CIS Valley ont ainsi conclu un partenariat sur la durée, permettant à l’éditeur d’opérer ses solutions en mode SaaS sur un Cloud Privé, hébergé en France et totalement dédié aux clients de celui-ci.



Pour Nicolas MICHEL-VERNET, Directeur Général du Groupe WEB100T, « c’est un tournant incontestable pour Web100T qui change de paradigme pour proposer la meilleure offre couplée aux meilleurs services. Cette offre SaaS, est construite sur le socle de notre ERP Modulaire, WebSuite, déjà implanté dans plusieurs centaines d’établissements de santé (Privés, Publics et ESPIC). Celle-ci intègre les nouveaux usages numériques, nous donne la possibilité d’adapter simplement les ressources technologiques aux contextes de nos clients, à leur mode de fonctionnement, et nous permet de proposer un nouveau catalogue de « bouquets de services à la demande ». Nos clients n’ont pas d’investissements à prévoir, pas de coûts cachés, pas de coûts indirects et pas d’imprévus ! Avec une connexion internet et un abonnement de service maîtrisé, ils accèdent quand ils le souhaitent à leur espace sécurisé, avec une pleine garantie de disponibilité . Nous présentons ces nouveautés, et bien d’autres encore, à l’occasion de notre évènement national Vision100T qui se tiendra le mercredi 12 juin 2019 à Bordeaux ».