Le GHT Atlantique 17 accélère son ouverture vers la ville avec Maincare IC de Maincare Solutions

« En 2019 nous avons initié plusieurs chantiers visant à renforcer notre collaboration avec tous les acteurs de santé du territoire avec un objectif fort d’ amélioration de la qualité de nos services pour les usagers. Maincare IC s’inscrit parfaitement dans cette stratégie et nous donne l’opportunité d’accélérer notre ouverture vers la ville », indique Stéphane Bouchut, DSI du GHT Atlantique 17, avant d’ajouter : « Avec Maincare IC nous allons également mieux coller aux besoins des équipes médicales et soignantes des établissements car la solution, qui embarque les dernières technologies, va nous apporter plus de flexibilité, de personnalisation selon les métiers et nous permettra de développer des usages en mobilité. »



« Le projet du GHT Atlantique 17 est un très bel exemple de l’évolution nécessaire des S.I. Hospitaliers, explique Christophe Boutin, Président de Maincare Solutions. D’un côté il s’agit de répondre efficacement à des exigences de mutualisation des ressources et de mieux répondre aux besoins et pratiques des personnels hospitaliers avec des solutions modernes et plus ergonomiques . De l’ autre il est indispensable d’aller vers une approche globale de la gestion des parcours patients sur les territoires. C’es t toute l’ ambition de notre nouvelle génération de plateforme multi-usages Maincare IC. »